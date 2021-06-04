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04 июня 2021, 10:51

В Осиповичском районе легковушка оказалась в кювете - водитель погиб

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе легковушка оказалась в кювете, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"3 июня около 18.40 на 16-м км автодороги Осиповичи - Барановичи в кювете оказался Opel Zafira. Предварительно установлено, что 61-летний житель деревни Дричин, двигаясь на автомобиле Opel, на закруглении дороги вправо потерял контроль над управлением, в результате иномарка съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась", - рассказали в ГАИ.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. От травм он скончался на месте.

Одной из причин случившегося могла стать травмированная правая рука водителя, которая была в гипсе. Возможно, именно поэтому мужчина не смог справиться с управлением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

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