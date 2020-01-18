В Осиповичском районе легковушка столкнулась с грузовиком

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 17 января в 18.39 на 114-м км автодороги М5 Минск-Гомель возле поселка Татарка Осиповичского района. "Работники МЧС из автомобиля деблокировали водителя 1988 года рождения. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали в Осиповичскую центральную районную больницу", - рассказали в МЧС.-0-