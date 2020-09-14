14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе на пожаре погибли два человека: следователи проводят поверку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Ночью 11 сентября поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Сухлово Осиповичского района. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружены тела двух человек. По предварительной информации, погибшими являются 64-летний хозяин дома и его 48-летняя сожительница. Установлено, что потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме.

Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая экспертизы. -0-