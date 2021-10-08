В Осиповичском районе поезд сбил коров. Прокуратура помогла взыскать с виновных сумму ущерба

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района провела проверку по факту столкновения на перегоне вблизи д. Верейцы пассажирского поезда со стадом крупного рогатого скота. Сумма ущерба составила Br13 тыс., сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Происшествие произошло 19 мая 2021 года около 22.00. Ответственными за причинение материального ущерба в связи с гибелью животных названы три гражданина, с которыми ОАО "Авангард-Нива" заключило договор подряда на выпас крупного рогатого скота. Согласно договору подрядчикам запрещено оставлять животных без присмотра, перегонять их через железнодорожные пути и проезжую часть вне специально оборудованных мест, а также в темное время суток и/или при недостаточной видимости дороги. Невыполнение ими обязанностей в части надлежащего досмотра животных привело к гибели семи голов крупного рогатого скота и причинению ущерба сельскохозяйственной организации на сумму свыше Br13 тыс. В добровольном порядке виновные не возместили указанную сумму в полном размере.

Поскольку договором подряда установлена материальная ответственность подрядчиков за необеспечение сохранности скота в размере причиненного ущерба, прокуратура Осиповичского района в интересах ОАО "Авангард-Нива" обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением.

Решением суда Осиповичского района иск прокурора удовлетворен: с ответчиков взыскана сумма невозмещенного ущерба. Решение суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.-0-