В Осиповичском районе при пожаре частного дома погиб мужчина

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5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре частного дома в деревне Липень Осиповичского района погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило ночью 4 мая. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились. По словам соседей, внутри мог находиться человек. Здесь проживал мужчина 1960 года рождения, инвалид II группы. В одной из комнат сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяина дома.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Причины пожара устанавливаются.-0-