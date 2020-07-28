В Осиповичском районе при пожаре погибли 19 телят

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в агрогородке Протасевичи Осиповичского района горел телятник молочно-товарной фермы "Протасевичи" ОАО "Осиповичиагропромтехснаб". При пожаре погибли 19 телят, говорится в сообщении Могилевского областного управления МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре деревянного телятника поступило в 01.10. Погибли 19 телят, еще 14 спасли работники фермы и сотрудники МЧС. В результате пожара уничтожено 45 кв.м кровли, повреждены стены телятника.

Причина пожара устанавливается.-0-