В Осиповичском районе у перевозчика изъяли безакцизные табачные изделия на Br2,4 тыс.

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Осиповичского РОВД изъяли у перевозчика безакцизные табачные изделия. Об этом БЕЛТА сообщили в УБЭП УВД Могилевского облисполкома.

17 марта вблизи деревни Рожище Осиповичского района сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД совместно с представителями налоговой службы была задержана автомашина "Фольксваген Поло". В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили 53 упаковки курительных табачных изделий общим весом 6750 г. Груз не был маркирован в установленном порядке акцизными марками Беларуси и перевозился без соответствующих документов.

Водитель, 21-летний неработающий житель Гродно, пояснил сотрудникам, что табачные изделия приобрел в Российской Федерации для последующей реализации на территории Осиповичского района посредством сети интернет. Груз на общую сумму Br2403 изъят. Материалы переданы в налоговую службу для привлечения перевозчика к административной ответственности. Проводится проверка.

Как рассказали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в текущем году сотрудниками органов внутренних дел области из незаконного оборота изъято табачных изделий на общую сумму Br15 607.-0-