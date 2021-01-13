13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе в столкновении грузовиков погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 12 января около 22.30 на 106-м км автодороги Минск - Гомель. "Грузовой MAN под управлением 37-летнего минчанина двигался по крайней правовой полосе и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовиком Iveco Turbo Daily, водитель и пассажир которого проводили ремонтные работы", - отметили в ГАИ.

В результате столкновения погиб находившийся на обочине между ремонтируемым Iveco и металлическим ограждением 60-летний житель Светлогорска. Также травмированы оба водителя. Они госпитализированы.

"Предварительно, водитель автомобиля MAN во время движения проявил невнимательность, - подчеркнули в ГАИ. - Также установлено, что место осуществления ремонтных работ было обозначено только аварийной световой сигнализацией, знак аварийной остановки отсутствовал".

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-