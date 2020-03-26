В Островецком и Зельвенском районах обнаружили хищения муки и кукурузы

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители на территории Островецкого и Зельвенского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Злоумышленники поздним вечером перевозили похищенное на легковых автомобилях, их остановили сотрудники Госавтоинспекции. Во время разбирательств выяснилось, что в салоне лежат мешки, а в них продукты питания для скота, - рассказали в УВД. - В Островецком районе 290 кг кукурузы похитил сторож сельхозорганизации, а в Зельвенском заведующая фермой вместе с сожителем-подельником взяла без спросу 300 кг фуражной муки".

Похищенное изъято. Составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.5 (мелкое хищение) КоАП.-0-