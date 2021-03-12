В Островецком районе браконьер добыл 729 особей рыбы

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вечером 9 марта в Островецком районе на реке Ошмянка сотрудники Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира задержали 38-летнего рыбака с незаконным уловом. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. У мужчины изъяты сеть и 729 особей рыбы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br50 тыс.", - рассказали в СК.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области осмотрено место происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели.

Островецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая ущерб в особо крупном размере).-0-