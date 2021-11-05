5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе из-за детской шалости загорелась баня. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

5 ноября в 10.11 житель агрогородка Ворняны сообщил в МЧС о том, что у соседей по ул.Первомайской выбиваются языки пламени из крыши бани.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар в считанные минуты. В результате повреждена кровля и стены. Выяснилось, что два брата 16 и 12 лет находились дома. Родители уехали в соседний город по делам. Младший из братьев нашел на холодильнике спички и отправился с ними в помещение бани, расположенной на территории приусадебного участка, забрался на чердак и подпалил мусор, находящийся там. Через пару минут ветер затушил пламя, парень притоптал его ногой, но справиться с ним окончательно не смог. Пошел дым, подросток испугался и побежал в дом, о случившемся никому не сообщил. Здание бани хозяева не эксплуатировали", - рассказали спасатели.

В текущем году в Гродненской области произошло 5 пожаров по причине детской шалости с огнем. "Для того чтобы в вашем доме не случилась беда, объясните детям последствия игр с огнем, напомните порядок действий в случае пожара и расскажите, как правильно вызвать по телефону экстренные службы. Уберите с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы. Научите своих детей правилам безопасного поведения, а лучший способ это сделать - собственный пример", - добавили в МЧС.-0-