В Островецком районе мужчина поджег дом в борьбе с нечистой силой

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры установили, что пожар в деревне Островецкого района устроил один из жильцов - мужчина поджог квартиру по совету "голосов", сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Несколько дней назад в СМИ появилась информация о возгорании жилого дома вечером. В больницу с ожогами были доставлены два брата. Одному - 53 года, второму - 49 лет. По предварительной информации, старший из родственников в одной из комнат жилого помещения облил пол, потолок мебель и стены бензином и моторным маслом, после чего совершил поджог", - сказали в УВД.

Странные действия мужчина объяснил тем, что после прекращения употребления спиртных напитков он стал слышать голоса. Они не только призывали его бороться с присутствующей в доме нечистой силой, но и подсказывали, как это сделать.

Поведению мужчины дана правовая оценка.-0-