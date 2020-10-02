В Островецком районе мужчина при ремонте дома нашел патроны

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе мужчина во время ремонта дома нашел более 100 патронов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Ясень принес патроны в Островецкий РОВД. 36-летний мужчина пояснил, что нашел боеприпасы во время ремонта в доме. Патроны направили на баллистическую экспертизу в Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Выяснилось, что это боеприпасы к ручному нарезному огнестрельному оружию.

"Установлено, что патроны хранил предыдущий владелец дома - мужчина 1904 года рождения. Он умер в 2007-м, а спустя более чем 10 лет боеприпасы нашел уже новый владелец", - рассказали в милиции.

Правоохранители напомнили, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 295 УК.-0-