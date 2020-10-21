В Островецком районе мужчина задержан за незаконный оборот оружия

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе задержан литовец, у которого нашли солидный боевой арсенал. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 53-летнего иностранца вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Была информация о его причастности к незаконному обороту оружия. При поддержке ОМОНа мужчину задержали. Подозрения подтвердились.

На работе и по месту жительства подозреваемого милиционеры нашли несколько ружей, карабинов и винтовок, а также более 1,5 тыс. патронов различного калибра. Документов на оружие не было.

"Подозреваемый приехал в Беларусь около 20 лет назад. Поселился на хуторе в Островецком районе. В райцентре открыл СТО и продуктовый магазин", - сообщили в МВД. Именно на хуторе мужчина, по его словам, и обнаружил оружие и патроны. Находка вызвала интерес: он искал подобные предметы в заброшенных местах, покупал их. На станции техобслуживания он также занимался и реставрацией оружия.

Сейчас арсенал направлен на экспертизу. Некоторые экземпляры уже признаны боевыми.

Литовец водворен в ИВС. За незаконный оборот оружия возбуждено уголовное дело.-0-