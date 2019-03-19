В Островецком районе обнаружили в машине тело мужчины

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины, обнаруженного в машине в Островецком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Тело 40-летнего жителя Островца было обнаружено в его собственном автомобиле 11 марта. "Внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет", - отметил Сергей Шершеневич.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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