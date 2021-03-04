В Островце 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце ребенок перебегал дорогу на красный и попал под машину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 3 марта на пересечении проспекта Энергетиков и улицы Володарского в райцентре. На регулируемом пешеходом переходе легковушка "Ауди" под управлением 37-летней женщины наехала на ребенка.

"11-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и ударился в заднюю правую дверь авто", - рассказали в ГАИ.

После аварии пешехода с переломом лодыжки госпитализировали. Назначена проверка.-0-