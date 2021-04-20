В Островце горел жилой дом - мать погибла, сына успели спасти

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце на пожаре спасен 32-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 19 апреля работник фермы сообщил в службу 101 о столбе дыма, поднимающемся над частным сектором в районе улицы Слободка в Островце.

Прибывшие через несколько минут к месту вызова подразделения МЧС обнаружили открытое горение деревянного одноэтажного жилого дома. Два звена газодымозащитной службы приступили к поиску людей внутри строения.

"На полу в жилой комнате обнаружили хозяйку 1966 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины. Возле окна в доме спасатели в бессознательном состоянии нашли сына хозяйки 1989 года рождения. Его подняли и через оконный проем передали сослуживцам", - рассказали в МЧС.

Спасенного привели в чувства. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС