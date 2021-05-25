В Островце мужчина обгорел при попытке потушить пожар в квартире

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце мужчина пострадал при попытке самостоятельно справиться с пожаром. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 24 мая очевидец сообщил в службу 101 о пожаре по улице Советской в Островце. На место незамедлительно направились расчеты МЧС. Горела одна из квартир четырехквартирного дома. На ликвидацию пожара потребовалось 20 минут.

"Квартиросъемщик, мужчина 1981 года рождения, рассказал, что проснулся, почувствовав жар в комнате. При самостоятельном тушении пожара мужчина получил ожоги", - рассказали в МЧС.

Из дома мужчина вышел до прибытия спасателей. Он попросил соседей вызвать скорую помощь. С термотравмами 25% тела пострадавший госпитализирован в районную больницу.

Огнем уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждены кровля и перекрытие в доме. Причина пожара устанавливается.-0-