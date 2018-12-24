В Островце парень оплатил виртуальные развлечения чужой карточкой

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островце задержан 20-летний парень, который оплатил виртуальные развлечения чужой карточкой. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В Островецкий РОВД 21 ноября обратился 29-летний местный житель с заявлением о том, что днем ранее его банковская платежная карточка осталась в инфокиоске, после чего с нее дважды через интернет была произведена оплата виртуальных развлечений. Для сохранения находящихся на карт-счете средств потерпевший заблокировал карту.

По факту хищения, сопряженного с несанкционированным доступом к компьютерной информации (ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси), Островецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, расследование которого было поручено принятому на службу в ноябре этого года следователю, выпускнику факультета правоведения Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Он изъял и изучил записи камер видеонаблюдения с нескольких объектов города, что позволило получить изображение предполагаемого подозреваемого.

15 декабря следователь заметил на улице молодого человека, который был схож с подозреваемым. Он передал сообщение об этом в милицию и продолжил преследовать нарушителя, которого впоследствии задержали сотрудники районного отделения объединения "Охрана".

Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, он полностью признал свою вину и возместил причиненный потерпевшему ущерб. К нему применена мера пресечения в виде залога в размере 100 базовых величин (1 БВ в настоящее время равна Br24,5).

Расследование уголовного дела продолжается.-0-