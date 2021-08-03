В Островце при пожаре в общежитии спасли двоих мужчин

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце при пожаре в общежитии спасены двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 2 августа в центр оперативного управления Островецкого районного отдела МЧС поступило сообщение о задымлении в комнате на втором этаже общежития по улице Комсомольской. Расчеты спасателей незамедлительно направились на место.

"В одной из комнат блока в плотном дыму спасатели обнаружили спящим мужчину, вынесли его в коридор, привели в чувства и помогли выйти на улицу. Во второй комнате также был обнаружен мужчина, спящий на горящем матрасе. Его вынесли на свежий воздух", - рассказали в МЧС.

Спасенными оказались квартиросъемщик 1989 года рождения и его гость 1987 года рождения. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Огнем поврежден матрас. Эвакуация жильцов общежития не проводилась. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.-0-