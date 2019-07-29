В Островце упала люлька автовышки: пострадали двое рабочих

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце следователи выясняют обстоятельства травмирования работников при исполнении трудовых обязанностей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о происшествии в правоохранительные органы поступило около полудня 27 июля. При исполнении обязанностей травмы получили 59-летний и 23-летний работники одного из подразделений областного строительного предприятия. Они занимались работами по утеплению административного здания лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце. Люлька автовышки на базе автомобиля МАЗ упала. Предположительно, причиной падения стал сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Следователи с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося и руководители.

Выяснение всех обстоятельств продолжается. Изучается документация по охране труда и технике безопасности. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры для устранения причин и условий, способствовавших произошедшему.-0-