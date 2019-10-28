В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Происшествие случилось 13 сентября. По данным следствия, 29-летний житель Бреста, находясь у себя дома, причинил колото-резаное ранение своей собаке - животное погибло. Об инциденте в милицию сообщила мать мужчины.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста.

С подозреваемого взято обязательства о явке. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Все обстоятельства, в том числе мотив содеянного, устанавливаются.-0-