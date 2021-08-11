В отношении девяти жителей Солигорского района возбуждены дела за незаконный оборот наркотиков

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только за минувшую неделю в отношении девяти жителей Солигорского района возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Дела возбуждены по ч.1 ст.328 УК "Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов". Санкция данной части предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"Вопреки обещаниям удовольствий, быстрого и безопасного дохода, лица, вовлеченные в оборот и употребление наркотических средств, получают значительные сроки, покалеченные судьбы, нередко необратимо теряют здоровье и даже жизнь", - констатируют в ведомстве.

Правоохранители просят: если кто-то увидит, как люди фотографируют заборы, участки местности (камни, плиты, металлические конструкции), что-либо кладут в потайные места, незамедлительно сообщать о данных фактах в милицию.-0-