В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело за долги

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В милицию обратились четыре могилевчанки, которые утверждали, что знакомый мужчина взял у них взаймы деньги и не возвращает долги. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В феврале 2019 года одна женщина одолжила $200, в июле сразу две девушки дали в долг мужчине 100$ и Br600. С сентября по ноябрь того же года еще одна жительница Могилева лишилась денег - она одолжила знакомому $500. Никто из них не смог вернуть свои деньги. Когда мужчина перестал выходить на связь, женщины обратились к правоохранителям. Общая сумма долга на тот момент составила почти Br2,3 тыс.", - рассказала Елена Симонова.

Сотрудники милиции выяснили, что ко всем случаям мог быть причастен один мужчина: 33-летний неработающий ранее судимый могилевчанин. Общаясь с женщинами, мужчина жаловался на тяжелое материальное положение и трудные жизненные ситуации. У одной женщины могилевчанин одолжил деньги, чтобы оплатить алименты, другую убедил в том, что его автомобиль сломался и ему срочно нужен дорогостоящий ремонт.

"Женщины, не замечая подвоха, одалживали деньги знакомому, веря в то, что вскоре он все вернет. Однако этого не произошло: на прямые просьбы вернуть денежные средства мужчина отвечал, что по-прежнему находится в тяжелом положении. На самом деле полученные деньги он тратил на собственные нужды, а потом занимал еще, чтобы вернуть предыдущий долг", - отметила Елена Симонова.

Сейчас в отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку.-0-