В отношении найденных в Минске радиоактивных веществ планируют назначить экспертизы

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении радиоактивных веществ, найденных на контейнерной площадке в Минске на улице Д.Сердича, планируется назначение ряда экспертиз, сообщила БЕЛТА официальный представитель Госкомитета судебных экспертиз Анна Жданова.

Подозрительные предметы были найдены 14 марта. Как позже установили правоохранители, радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году. Женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных вузов. Накануне ее внучка решила навести порядок в квартире, в которой ранее проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения.

Милиция установила, кто оставил радиоактивные вещества на контейнерной площадке в Минске Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установили, что радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году.

На место обнаружения радиоактивных веществ выезжала специальная группа Госкомитета судебных экспертиз. Было изъято пять пластиковых и стеклянных емкостей с сыпучими веществами. Они упакованы и переданы РУП "Экорес" для транспортировки в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН Беларуси.

Фото ГКСЭ

По информации Анны Ждановой, даны рекомендации о назначении дактилоскопической и генотипоскопической экспертиз, которые проведут в ГКСЭ, а также экспертизы радиоактивного материала - в институте.

Специальная группа для участия в следственных и иных процессуальных действиях, оперативно-разыскных мероприятиях при обнаружении источников ионизирующего излучения создана в ГКСЭ в 2017 году. В нее включены 24 сотрудника центрального аппарата и управлений по областям и городу Минску, а также двое судебных медицинских экспертов. Все специалисты прошли специализированное обучение на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС Беларуси по курсу на основе руководства международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Группа оснащена индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи, индивидуальными и поисковыми дозиметрами.

Совершенствование работы специальной группы продолжается. В ближайшее время в связи с востребованностью этого направления деятельности со стороны правоохранительных и иных уполномоченных органов планируется организовать постоянное дежурство спецруппы, а также дальнейшую подготовку. Специалисты будут участвовать в международных проектах, региональных семинарах МАГАТЭ, в тактико-специальных учениях на территории Беларуси.-0-