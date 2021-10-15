В отношении оставившей в выгребной яме новорожденного гомельчанки возбуждено уголовное дело

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мать подозревается в покушении на убийство новорожденного. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром в Гомеле на ул.Герцена в пункте заготовки вторичного сырья в общественном туалете обнаружили новорожденного мальчика. Сотрудник МЧС извлек ребенка из выгребной ямы. Сейчас младенец в реанимации.

Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу Гомеля. После этого женщину доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

"Предварительно установлено, что местная жительница самостоятельно родила ребенка в туалете, после чего выбросила его в выгребную яму. При изучении личности подозреваемой установлено, что она ведет асоциальный образ жизни, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности", - сообщили в СК.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство малолетнего).-0-