В отношении угрожавшего милиционерам гомельчанина возбудили уголовное дело

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который во время осмотра квартиры его матери угрожал милиционерам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В начале марта оперативники гомельского управления ГУБОПиК МВД проводили осмотр жилища 65-летней женщины. Она участвовала в акции протеста, а также администрировала деструктивный Telegram-чат.

"В то утро вместе с женщиной в квартире был ее 35-летний сын. Он агрессивно отреагировал на появление сотрудников, начал оскорблять их и угрожать насилием. Милиционеры смогли успокоить мужчину словесно, но материалы проверки направили следователям", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям гомельчанина. За угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Сейчас фигурант находится в ИВС. В МВД сообщили, что он активный участник фанатского околофутбольного движения, не раз был судим за грабежи, разбои и уклонение от отбывания наказания. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за нарушение общественного порядка.-0-