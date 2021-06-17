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17 июня 2021, 11:04

В озере в Браславском районе обнаружен труп женщины

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браславский РОВД устанавливает личность женщины, труп которой обнаружен 9 июня в озере Долгое вблизи деревни Мурмишки, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Приметы погибшей: на вид женщина старше 35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темного цвета. На шее обнаружен деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке.

УВД Витебского облисполкома просит граждан, знающих что-либо о личности женщины, сообщить об этом в Браславский РОВД по телефонам: (802153) 3-51-55, 6-26-03, 8-033-356-85-45 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.-0-

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