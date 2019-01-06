В Пензенской области белорусский грузовик столкнулся с легковушкой: 2 человека погибли

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пензенской области грузовик из Беларуси столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, сообщили БЕЛТА в прокуратуре российского региона.
ДТП произошло 5 января около 18.50 на 596-м км федеральной автодороги М5 Урал на территории Мокшанского района. 51-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, автомобиль занесло, и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовиком Volvo из Беларуси. Водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка погибли.
Органы прокуратуры Пензенской области взяли на контроль ход доследственной проверки, организованной в связи с данной аварией.-0-
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