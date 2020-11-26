В перевозимых машинах пограничники нашли наркотики и боеприпасы

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В течение нескольких дней гродненскими пограничниками пресечены две попытки незаконного ввоза в страну боеприпасов и наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Оба случая произошли в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе. Нелегальные предметы были обнаружены в машинах, которые через границу перевозились на автовозах.

"22 ноября в автомобиле Ford, который везли на лафете, обнаружили девятимиллиметровый патрон", - рассказала Надежда Масевич.

А 25 ноября при осмотре авто на прицепе служебная собака среагировала на одну из легковушек. Внутри Volkswagen пограничный наряд обнаружил пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Похожая смесь была рассыпана и по салону иномарки.

Проводится проверка. Пограничники напоминают, что за незаконное перемещение через государственную границу наркотиков, боеприпасов или оружия наступает уголовная ответственность.-0-