В первые дни 2020 года в Беларуси на пожарах погибли 15 человек - СК

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые дни 2020 года в Беларуси на пожарах погибли 15 человек. Большинство трагических случаев произошло 1 и 2 января, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следователей, в первые два дня нового года пожары унесли 13 жизней в разных уголках страны. По данным на утро 4 января, в результате пожаров в Беларуси погибли 15 человек. Как показывает следственная практика, основной причиной происшествий стал человеческий фактор. Иными словами, трагедии можно было бы избежать.

В СК рассказали о наиболее резонансных случаях. Так, ночью 1 января в деревне Ильинка Могилевского района на пожаре в частном доме погибли четыре человека: 80-летняя хозяйка, ее 55-летняя дочь и два их родственника - родные братья 40 и 39 лет. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Также 1 января произошел пожар в дерене Мохро Ивановского района (Брестская область). Во время тушения в доме были обнаружены тела трех местных жителей: двух 52-летних мужчин и 44-летнего. Обстоятельства произошедшего устанавливает Ивановский районный отдел Следственного комитета, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данным следователей, мужчины отмечали Новый год.

Следователи напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Настоятельно рекомендуется не перегружать электросеть: чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Вилки и розетки не должны нагреваться: это первый признак неисправности или перегрузки сети, что может привести к короткому замыканию. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, пользоваться самодельными удлинителями, лампами накаливания без плафонов. Запрещено оборачивать такие лампы бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, в СК призывают соблюдать правила эксплуатации печей, напоминают о недопустимости неосторожного обращения с огнем при курении, а также курения в постели. В Следственном комитете рекомендуют позаботиться о безопасности и установить автономный пожарный извещатель.-0-