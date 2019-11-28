В Петрикове горел подвал строящегося дома

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове произошел пожар на строящемся объекте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в подвале многоэтажки, которая возводится по ул. Дружбы, поступило спасателям 27 ноября в 10.51.

Огнем уничтожено 9 кубометров пенопласта, закопчены стены в подвале строящегося дома. Как уточнили в областном управлении, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.-0-