В Петрикове при пожаре погибла женщина

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове при пожаре в квартире многоэтажки погибла 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Утром 10 января спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о запахе гари в подъезде кирпичной пятиэтажки по ул. Бумажкова райцентра.

Окно на третьем этаже было закопчено. После вскрытия дверей однокомнатной квартиры обнаружено сильное задымление. Хозяйка 1986 года рождения без сознания находилась на кровати. После осмотра работники скорой медпомощи констатировали ее смерть.

Пожар ликвидирован спасателями. Огнем повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены в квартире.

Причина возгорания устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-