В Петрикове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано 8 человек

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано восемь человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о пожаре квартиры на пятом этаже в кирпичном восьмиподъездном доме по улице Розы Люксембург в службу спасения поступило сегодня в 01.49.

Известно, что хозяин квартиры 1983 года рождения живет один. "Со слов мужчины, в момент возникновения пожара он спал. Проснулся от запаха дыма и обнаружил, что горят постельные принадлежности. Попытался их затушить, после чего пошел на кухню. Через некоторое время решил вернуться в спальню, но не смог - имущество в комнате уже горело открытым пламенем. Мужчина вышел на улицу", - рассказала официальный представитель. При попытке самостоятельно потушить пожар он получил ожоги, его госпитализировали.

Из соседних и нижерасположенных квартир работники МЧС эвакуировали восемь человек.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожено имущество в двух жилых комнатах, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-