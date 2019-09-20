В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе 19 сентября из-за короткого замыкания электроплиты пришлось эвакуировать из школы в агрогородке Конковичи 75 человек. Такая информация размещена на сайте МЧС.

До прибытия спасателей администрация школы эвакуировала всех учеников и персонал: всего - 75 человек, из них 54 школьника. "Затем работники учебного учреждения с помощью двух порошковых огнетушителей оперативно и самостоятельно справились с огнем. Когда к месту вызова прибыли спасатели, пожар был ликвидирован, в помещении кухни чувствовался запах дыма", - рассказали в МЧС.

Фото МЧС

Установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в панели регуляторов электрической плиты на кухне столовой. "Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала и администрации ущерб от происшествия минимален. Повреждена электрическая плита", - отметили в МЧС.-0-