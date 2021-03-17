17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе мужчина набросился на милиционера, чтобы помешать задержанию отчима-дебошира, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 13 марта в оперативно-дежурную службу Петриковского РОВД поступило тревожное сообщение от жительницы деревни Грабов. Женщина рассказала, что дебоширит пьяный 44-летний сожитель: стучит в двери дома и мешает спать. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи.

В деревню прибыли милиционер-водитель ОДС и участковый инспектор милиции. Дебоширу предложили отправиться в райотдел для разбирательства. Тот попросил время на сборы, но затем передумал ехать. Он даже заявил правоохранителям, что, если они попытаются его увезти, вскроет себе вены. Угрозу агрессивного сельчанина восприняли всерьез. Для предотвращения членовредительства милиционеры предупредили, что применят спецсредства - наручники. Когда правоохранители пытались это сделать, мужчина активно сопротивлялся. Неожиданно на помощь ему пришел 28-летний пасынок. Он схватил милиционера-водителя сзади, повалил его, стал удерживать руки, хватал за форму. Милиционеры вызвали помощь из РОВД. И отчима, и пасынка задержали и доставили для разбирательства.

На 28-летнего мужчину возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее молодой человек привлекался лишь к административной ответственности за мелкие хищения. На отчима составили административный протокол за умышленное причинение физических или психических страданий члену семьи.-0-