24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе мужчина напал на милиционеров во время обыска, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В поселке Копаткевичи 19 ноября проходил обыск у 42-летнего местного жителя. По оперативной информации, он занимался скупкой краденого и металлолома, а также нелегально торговал спиртом. Мужчина не открыл дверь милиционерам, оскорбил их и угрожал расправой. Представители РОЧС бензорезом вскрыли замок, после чего сельчанин с металлическим предметом в руках набросился на правоохранителей", - рассказали в МВД.

В итоге хозяина дома задержали, но на подворье пришли его родственники, которые вели себя агрессивно и пытались затеять драку. В результате конфликта наручники были надеты и на 43-летнего брата задержанного, который активно провоцировал правоохранителей и оскорблял их.

Следователи дали правовую оценку действиям младшего из братьев и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигурант заключен под стражу.

Между тем в гараже было обнаружено несколько похищенных бензопил, две 20-литровые канистры с окрашенным дизтопливом и 20 л спиртосодержащей жидкости.

В отношении родственника подозреваемого составлен административный протокол за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.-0-