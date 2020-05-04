В Петриковском районе мужчине зажало ноги в мотокультиваторе

Фото Гомельского областного управления МЧС
4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел утром 3 мая в деревне Новые Кацуры. Мужчина 1961 года рождения работал на огороде с мотокультиватором. В какой-то момент обе его ноги оказались зажаты в сельскохозяйственном приспособлении. Потребовалась помощь спасателей.
Работники МЧС помогли мужчине освободиться, его госпитализировали.-0-