В Петриковском районе нашли арсенал оружия и боеприпасов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе участковый прибыл на семейный скандал и нашел арсенал оружия и боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Петриковского РОВД днем 30 августа поступило сообщение от жительницы деревни Бабуничи. Женщина рассказала, что пьяный муж скандалит и бьет ее. Инспектор прибыл в дом заявительницы. 63-летний хозяин действительно был пьян и вел себя агрессивно. Мужчину доставили в РОВД, участковый принял у потерпевшей заявление.

Составляя необходимые документы, сотрудник милиции спросил, есть ли в доме запрещенные к хранению вещи. Хозяйка ответила, что у мужа есть что-то под кроватью. Она пошла в спальню и вернулась, держа в руках два предмета, похожих на взрывчатое вещество тротил, и шесть электродетонаторов. Участковый вызвал следственно-оперативную группу.

Сотрудники группы продолжили осмотр домовладения и построек. В гараже они обнаружили и изъяли 95 патронов различных калибров к нарезному оружию, пять патронов калибра 16 мм, двуствольное ружье ТОЗ-БМ калибра 16 мм, затвор с рамкой и стволом к немецкому карабину. Хозяйка дома сказала, что все обнаруженное принадлежит мужу.

Возле дома выставили охрану, вызвали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5525. Специалисты обследовали оружие и боеприпасы, отправили на экспертизу.

Владелец арсенала, который ранее был охотником, задержан. Проводится проверка.-0-