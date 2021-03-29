В Петриковском районе неизвестный в балаклаве похитил деньги из банковского сейфа

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе совершено разбойное нападение на отделение банка. Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Инцидент произошел днем 29 марта в деревне Копцевичи. В обеденное время женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, а в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с похожим на пистолет предметом. "Злоумышленник ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа денежные средства. По предварительным данным, сумма похищенного составила Br3005 и $1301", - сообщили в СК.

Как уточнили в ведомстве, разбойное нападение в отделении попало в объектив видеокамеры. "Сюжет" заметили в службе безопасности банка по системе видеомониторинга и незамедлительно сообщили о преступлении в милицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для оказания практической помощи также прибыли сотрудники областного следствия и криминалистического отдела УСК по Гомельской области, сотрудники уголовного розыска УВД, ОМОН. Работу на месте происшествия координировал заместитель начальника УСК Александр Гриньков.

При осмотре места происшествия следователи совместно с экспертами обнаружили и изъяли ряд предметов, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления. Они допросили потерпевшую, изучили запись камеры видеонаблюдения.

При отработке близлежащей деревни сотрудники милиции по описанным потерпевшей приметам установили и задержали 46-летнего уроженца Мозырского района. Он подозревается в совершении преступления. При себе у мужчины были деньги и предмет, похожий на пистолет.

Петриковским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-