В Петриковском районе опрокинулся УАЗ - погиб пассажир

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Петриковском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.

Авария произошла 13 апреля около 17.45. 59-летний житель района, управляя служебным автомобилем УАЗ, ехал по дороге Мозырь - Петриков. В машине находились водитель и пять пассажиров - все работники сельхозпредприятия. По данным следствия, водитель не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 56-летний пассажир от полученных травм скончался, два пассажира 46 и 35 лет госпитализированы.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Следователи просят очевидцев происшествия, обладающих записями видеорегистратора с места ДТП, обратиться по телефонам (802353) 2-13-72, (8029) 69-44-868.-0-