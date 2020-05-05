В Петриковском районе погиб велосипедист

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, в котором погиб велосипедист. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около полудня на автодороге Мозырь-Петриков вблизи паромной переправы через реку Припять. 57-летний житель Минска на Volkswagen Crafter сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От полученных травм 65-летний житель Петрикова скончался на месте происшествия.

Следователи просят граждан, обладающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: (8029) 165-06-09, (802350) 5-45-38.-0-