Фото из архива
23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе при пожаре нашли тело мужчины, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в агрогородке Бабуничи поступило спасателям 22 февраля около 04.00.
По данным УМЧС, огнем уничтожены кровля кирпичного дома, потолочное перекрытие и имущество внутри двух квартир. При проведении разведки спасатели обнаружили на полу в комнате под обрушившимися строительными конструкциями обгоревшее тело мужчины (1979 г.р.).
Причина пожара устанавливается.-0-