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24 июля 2020, 16:30

В Петриковском районе пропавшего мужчину нашли убитым во дворе односельчанина

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе пропавшего 61-летнего мужчину нашли убитым во дворе дома односельчанина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В оперативно-дежурную службу Петриковского РОВД 13 июля с заявлением об исчезновении мужчины обратилась председатель Колковского сельского Совета. Она рассказала, что более двух недель не видно местного жителя. У мужчины нет семьи, с близкими родственниками особо не общался. Занимался сезонным сбором грибов, которые затем сдавал в приемный пункт. Любил выпить.

Оперативники уголовного розыска РОВД выяснили, что пропавшего сельчанина местные жители не видели давно. До 29 июня его неоднократно встречали в центре населенного пункта, а грибники в лесу. Заготовители лесных даров подтвердили, что у них он тоже долгое время не появлялся. Куда-либо уехать не планировал.

Следственно-оперативная группа проверила дом, где жил мужчина. Никаких явных следов, указывающих на насильственную смерть, не обнаружили.

"На тот момент одна из основных версий была - потерялся либо стало плохо в лесу. Поиски в лесном массиве вблизи деревни Колки результата не дали. Но сотрудники уголовного розыска продолжали работу с местными жителями, с которыми общался мужчина", - отметила пресс-секретарь.

Выяснилось, что мужчина бывал в компании 58-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Правоохранители проверили его домовладение и на участке рядом с домом увидели свежевырытую яму, прикрытую ковром. В ней обнаружили тело разыскиваемого мужчины.

Хозяин признался, что вечером 2 июля выпивал с пропавшим. Возникла ссора, владелец дома схватился за нож и нанес смертельное ранение односельчанину. Тело спрятал, решив, что мужчину никто искать не будет.

Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, следователи допросили подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. Назначены экспертизы, собираются доказательства.-0-

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