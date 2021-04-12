В Петриковском районе сельчанин пытался потушить пожар на подворье и получил ожоги

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе сельчанин пострадал, пытаясь потушить пожар на подворье, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в деревне Старые Кацуры поступила спасателям 11 апреля в 13.47. К прибытию пожарных открыто горели дом и пять хозпостроек, а также сухая растительность на 0,2 га.

Огонь уничтожил кровлю, повреждены стены и имущество в деревянном доме, уничтожены четыре деревянных сарая, повреждены кровля и стены еще одной постройки из дерева.

Ближе к 17.00 из Калинковичской райбольницы сообщили о госпитализации пенсионера 1955 года рождения - хозяина подворья. Мужчина пытался само потушить пожар и получил ожоги. Жена на личном авто доставила его в больницу, где пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - возгорание сухой растительности.-0-