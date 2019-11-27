В Петриковском районе столкнулись микроавтобус и грузовик

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе столкнулись микроавтобус Citroen и грузовой Mercedes: спасатели деблокировали человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Авария произошла вечером 26 ноября на трассе М10 возле деревни Сметаничи. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям примерно в 23.00.

В результате ДТП внутри микроавтобуса оказался зажат водитель. Спасатели освободили мужчину и передали бригаде медиков. Его госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото МЧС