В Петриковском районе трое ранее судимых обокрали магазин

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе задержали троих судимых, которые обокрали магазин, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Директор Петриковского филиала Гомельского областного потребительского общества утром 19 августа сообщил в милицию, что в поселке Копцевичи неизвестные ночью проломили стену в складе, а затем выбили дверь в торговый зал. Воры брали все подряд. Ревизия показала: сумма похищенного превысила Br4 тыс.

Оперативникам уголовного розыска и участковому инспектору милиции понадобилось несколько дней, чтобы раскрыть преступление. Выяснилось, что совершили набег на магазин двое мужчин 49 и 22 лет, с ними также была 38-летняя женщина. "У самого старшего стаж нахождения в местах лишения свободы 30 лет. Сидел за кражи и самый молодой участник группы. Женщину разыскивала милиция за уголовное преступление по ст.174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на гособеспечении)", - отметили в УВД.

Все трое были хорошо знакомы. В ночь на 19 августа компания распивала алкоголь и старший товарищ предложил совершить кражу, а затем с похищенным уйти в лес. "Один из магазинов им не понравился: побоялись, что дверь не смогут выбить. А вот во втором решили зайти со стороны складских помещений, и это удалось", - рассказали подробности в отделении информации и общественных связей.

Самого молодого участника группы задержали, когда тот был в гостях у местного жителя. Старшего нашли в лесу в 8 км от Копцевичей. Задержали и женщину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-