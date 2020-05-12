В Петриковском районе вынесли приговор по ДТП, в котором травмы получила дочь водителя

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Петриковского района рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в преступлениях по двум статьям УК: ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) и ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Установлено, что 9 ноября прошлого года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Перед выездом не проверил техническое состояние автомобиля, отправился в путь в темное время суток по мокрому асфальту. В салоне машины находилась дочь мужчины. Девочка 2009 года рождения не была пристегнута ремнем безопасности. Вблизи деревни Тремля водитель отвлекся от управления, машина выехала на обочину, опрокинулась, врезавшись в деревья. В ДТП девочка получила тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, в декабре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения завладел чужой банковской карточкой и снял с нее Br500.

Cуд признал мужчину виновным. К наказанию частично присоединили не отбытую часть исправительных работ по приговору суда Слуцкого района. Окончательный приговор - лишение свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-