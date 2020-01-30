В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:51 Игорь Оберемко избран на пост руководителя БФСО "Динамо" Спорт
18:30 Каталония заинтересовалась белорусскими электробусами Экономика
18:16 МАРТ завершил подготовку программы развития конкуренции - Колтович Экономика
17:56 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир памяти Ростислава Янковского Афиша
17:52 Минэкономики: роль БНПА в диалоге государства и бизнеса очень велика Экономика
17:49 Беларусь и Болгария настроены открывать новые сферы в двустороннем сотрудничестве Политика
17:48 Брестчанин приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот психотропов Происшествия
17:32 Для Польши важно добрососедское партнерство с Беларусью - Артур Михальский Политика
17:29 Изменение климата привело к увеличению числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве - НАН Общество
17:09 Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса Общество
17:05 В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды Общество
17:02 Лукашенко освободил от должности первого замминистра МВД Ивана Подгурского Президент
16:45 Беларусь готова реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове Экономика
16:38 Программу по замене лифтов в многоэтажках нужно завершить в 2020 году - Кухарев Экономика
16:38 В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления Происшествия
16:38 Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов Общество
16:37 Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6% - МАРТ Экономика
16:24 Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен Общество
16:21 Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти Экономика
16:17 Минжилкомхоз: в 2030 году в Беларуси может использоваться две трети отходов Экономика
16:14 Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН Политика
16:12 Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс. Происшествия
16:11 Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере Политика
16:02 В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет В мире
15:36 В Италии заблокирован лайнер с 6 тыс. пассажиров из-за подозрения на коронавирус В мире
15:35 В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом В мире
15:12 Астрономы показали самые детальные снимки Солнца Калейдоскоп
14:52 Лукашенко сравнил продажу госпредприятий со сдачей независимости Беларуси Президент
14:46 У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8 В мире
14:37 Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
30 января 2020, 16:38

В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления

Фото из архива
Фото из архива

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске потерянный мобильный телефон вывел сотрудников милиции на след автомобильных воров. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В милицию обратилась женщина, которая рассказала о краже из автомобиля антирадара и FM-модулятора. На месте следственно-оперативная группа установила, что машина вскрыта. Возле ее ручника лежал смартфон, автовладелице он не принадлежал. В галерее телефона оперативники обнаружили снимки молодых людей, сделанные на фоне разных автомобилей. Позже выяснилось, что они тоже оказались вскрытыми. На соседней улице сыщики нашли одну из таких машин: оттуда злоумышленники похитили радиостанцию и видеорегистратор.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий всплыла еще одна любопытная деталь. Несколько дней назад в милицию обратилась пинчанка, которая сообщила, что ее сын потерял телефон. Однако сам он об этом не хотел распространяться. Когда домой к семье пришли сотрудники милиции с утерянным телефоном, парень поначалу не хотел его "узнавать". Но содержимое мобильника подтвердило: хозяин именно он", - рассказали подробности в МВД.

Выяснилось, что двое приятелей 21 и 18 лет промышляли кражами и делали во вскрытых машинах селфи. Следователи дали правовую оценку случившемуся, возбуждено уголовное дело за кражу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль кража Пинск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Брестчанин приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот психотропов
Фото УСК по Минской области Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс.
Скриншот из видео УВД Гродненского облисполкома Мужчину с гашишем задержали в Гродно
Фото УВД Могилевского облисполкома Грузовик опрокинулся в Бобруйском районе
Фото из архива В Могилеве женщина попала под колеса автомобиля
Фото из архива Житель Волковыска перечислил мошенникам Br200 за разблокирование компьютера
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Территория Беларуси будет задействована для учений ОДКБ в 2020 году
Самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Беларусь готова реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове
Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти
Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен
Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год
Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов
Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Парламентская делегация Германии посетит Беларусь 3-6 февраля
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января
Афиша выходного дня: семейный фестиваль "Букидс", музыкальный променад и неизвестный Ван Гог
В Беларуси мамы занимаются с малышами в три раза чаще, а 68% родителей помогают детям с уроками
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.