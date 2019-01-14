В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Спасателям 13 января в 20.34 поступила информация о сработке системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Подразделения МЧС обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.

До прибытия спасателей вахтер и бабушка мальчика, живущая по соседству, вывели его из задымленной комнаты. Четырехлетний ребенок находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.

Ребенка передали бригаде скорой помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление продуктами горения".

Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.-0-