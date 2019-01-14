В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Спасателям 13 января в 20.34 поступила информация о сработке системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Подразделения МЧС обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.
До прибытия спасателей вахтер и бабушка мальчика, живущая по соседству, вывели его из задымленной комнаты. Четырехлетний ребенок находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.
Ребенка передали бригаде скорой помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление продуктами горения".
Эвакуация жильцов общежития не понадобилась.-0-
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